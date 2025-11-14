Главные новости к утру 14 ноября

В России отражают массированную атаку беспилотников. О разрушениях сообщали в Саратове и в Новороссийске, где под удар попали три жилых дома, нефтебаза и гражданское судно. Пострадали как минимум четыре человека. За ночь в России приостановили работу 11 аэропортов, часть из них уже открыли.

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции против наркокартелей в Западном полушарии. Операция получила название Southern Spear («Южное Копье»). Армия США намерена ликвидировать «наркотеррористов» и обеспечить безопасность страны от наркотиков.

Банк России обновил перечень признаков мошеннических банковских операций. Под подозрения в том числе попадут некоторые крупные переводы по СБП между своими счетами более чем на 200 тыс. руб., а также смена номера телефона для входа в онлайн-банк.

В Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от Вооруженных сил Украины в марте. В выполнении боевой задачи участвуют саперы из КНДР.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Калининград перед переговорами с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.