В Саратове беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры

В Саратове при налете БПЛА объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, какие здания были повреждены, а также не сообщил о том, пострадал ли кто-то во время налета. В городе из-за удара БПЛА временно закрыли аэропорт, вместе с ним ограничения на полеты ввели в Пензе, Саратове, Казани, Нижнекамске, Оренбурге и Уфе. Помимо Саратовской области, массированный налет украинских БПЛА отражают и в других регионах России.