Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций

Банк России обновил перечень признаков мошеннических банковских операций. Приказ опубликован на сайте регулятора.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. В перечне появились шесть новых признаков мошеннических операций, их общее число возрастет до 12. Кроме того, в список внесли два новых признака для переводов с использованием цифрового рубля.

На мошенничество будут проверяться некоторые крупные переводы по СБП между своими счетами более чем на 200 тыс. руб. Подозрительным признаком также будет считаться смена номера телефона для входа в онлайн-банк.

Накануне директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров заявил, что в обновленный список также внесут использование «нетипичного интернет-провайдера» и другие изменения характеристик телефона. По его словам, это необходимо для минимизации ситуаций, когда мошенники заражают телефон вирусной программой и крадут деньги.