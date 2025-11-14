«Красная звезда»: саперы из КНДР участвуют в разминировании Курской области

В Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте. В выполнении боевой задачи участвуют саперы из КНДР. Об этом пишет издание Минобороны РФ «Красная звезда».

Как сообщается, подразделение Корейской народной армии сформировано и направлено в Курскую область по приказу главнокомандующего Ким Чен Ына в рамках соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного лидерами стран в июне 2024 года в Пхеньяне. Северокорейские военные специалисты прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск РФ.

Издание отмечает, что на Курщине саперам попадаются артиллерийские и минометные снаряды производства США, Великобритании, Болгарии, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и выстрелы к АГС, состоящие на вооружении у десятка стран блока НАТО, и самодельные взрывные устройства украинского производства, сообщает издание. Также встречаются заминированные бытовые предметы, детские игрушки и тела убитых солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что южнокорейская Национальная разведывательная служба (NIS) сообщила об отправке в РФ около 5 тыс. северокорейских военнослужащих-строителей для восстановительных работ. С октября 2024 года, по данным NIS, Северная Корея направила в Россию около 15 тыс. военнослужащих.

