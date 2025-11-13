ТАСС: гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл в Калининград

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград перед переговорами с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Самолет рейса F3 6571 из Марселя приземлился в аэропорту Храброво в 17:34 по местному времени (18:34 мск). По данным источника агентства, господин Гросси покинул здание аэропорта вскоре после прилета. Корреспондент ТАСС уточняет, что глава МАГАТЭ не проходил через выход бизнес-зала. При этом у аэропорта находилось около семи автомобилей представительского класса.

Встреча Рафаэля Гросси и Алексея Лихачева, посвященная ситуации на Запорожской АЭС, запланирована на 14 ноября. Стороны планируют обсудить безопасность станции, в том числе конкретные шаги, которые позволят не допустить ядерной аварии.

7 ноября вступил в силу договор между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная-1», которая была отключена от станции в мае. Внешнее энергоснабжение на станции было восстановлено в конце октября после ремонта линии электропередачи «Днепровская», поврежденной в ходе боевых действий.