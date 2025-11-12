Главные новости Черноземья за 12 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Тамбов, Орел

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

С 1 января 2026 года в Воронежской области начнут взимать туристический налог. Проект соответствующего решения одобрила городская дума. В следующем году он составит 2% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. в сутки с человека. На 2027 год предлагается ставка в 3%, на 2028-й — 4%, с 2029 года — 5% от налоговой базы. Потенциальные поступления оцениваются в 80 млрд руб. ежегодно.

И что предложить туристу, власти задумываются уже сегодня. Министерство строительства региона объявило очередной (третий за последний год) конкурс на реставрацию «Нижнего парка» дворцового комплекса Ольденбургских — объекта культурного наследия регионального значения в райцентре Рамонь. Начальная цена контракта — 167,2 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить часть обновления парка, включая переустройство инженерных сетей и благоустройство. Запланировано приспособление коммуникаций для современного использования, установка систем видеонаблюдения, сигнализации, орошения.

В Белгородской области группа компаний «Приосколье» незначительно снизила объемы производства: на 1 октября выпуск птицы на убой (в живом весе) составил 335,6 тыс. т, или 97,1% уровня аналогичного периода прошлого года. В областном правительстве уточнили, что, несмотря на корректировку объемов и «сложную обстановку в регионе», предприятие работает стабильно и даже наращивает отдельные направления. Однако в ряде подразделений наблюдается частичное снижение загрузки. Это касается площадки по производству мяса птицы в Краснояружском округе и ЗАО «Краснояружская зерновая компания», площадь пашни которого в приганичье сократилась на 4 тыс. га.

А в Тамбовской области к другим птицеводам — АО «Токаревская птицефабрика» (структура ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) — подан иск о взыскании 125,6 млн руб. Претензия возникла у воронежского ООО «Торговый дом "Олеум"». Это не первое разбирательство тамбовской птицефабрики за последние месяцы: в конце октября аналогичное заявление направило ООО «Автотехцентр», потребовавшее взыскать 18,7 млн руб., а в сентябре ООО «Ника» заявило задолженность по договору поставки в размере 40 млн руб.

Жители Липецкой области по данным на 1 октября разместили на депозитах в банках 302 млрд руб. (без учета средств на счетах эскроу). За год сумма выросла на 21%. По информации регионального отделения Банка России, 97% вкладов размещено в рублях.

Ночью над Орловской областью были уничтожены четыре беспилотника, которые повредили кровли четырех частных домов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Обошлось без пострадавших. Всего в ночь на 12 ноября над Россией были сбиты 22 БПЛА.

Анна Швечикова