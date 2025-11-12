Объем вкладов липчан вырос до 302 млрд рублей

Жители Липецкой области, по данным на 1 октября 2025 года, разместили на депозитах в банках 302 млрд руб. (без учета средств на счетах эскроу). За год сумма выросла на 21%. Большую часть своих сбережений (97%) жители региона предпочитали хранить в рублях. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На депозитах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области хранилось 100 млрд руб. Это на 6% больше, чем годом ранее.

«Вклады остаются привлекательным финансовым инструментом. Многие банки предлагают по ним порядка 15–16% годовых. Те проценты, которые получит человек, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за данное время. Это позволяет не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Кроме того, банковские вклады вместе с процентами застрахованы государством в пределах 1,4 млн руб.»,— пояснила начальник экономического отдела липецкого отделения Банка России Татьяна Юрченко.

Мария Свиридова