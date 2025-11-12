Четыре дома повреждены при ударе БПЛА в Орловской области

Орловская область подверглась ночной атаке ВСУ. Над регионом сбиты четыре дрона. При падении их обломков повреждены кровли четырех частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

По словам господина Клычкова, при атаке обошлось без жертв. На местах падения обломков БПЛА работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Всего в ночь на 12 ноября над Россией были сбиты 22 беспилотника. Больше всего — восемь дронов — уничтожены в небе над Ростовской областью.