На фоне смены собственника белгородская ГК «Приосколье» снизила производство

В момент завершения сделки по смене собственника группа компаний «Приосколье» зафиксировала незначительное снижение производственных показателей: согласно данным Росстата, на 1 октября 2025 года объем производства птицы на убой (в живом весе) составил 335,6 тыс. т, что соответствует 97,1% уровня аналогичного периода 2024 года. Такие данные привели «Ъ-Черноземье» в правительстве Белгородской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в областном правительстве, несмотря на корректировку производственных объемов и «сложную обстановку в регионе», предприятие работает в стабильном режиме: «Компания продолжает наращивать свое производство за счет увеличения стада ремонтного и откормочного поголовья птицы».

При этом в ряде производственных подразделений ГК наблюдается частичное снижение уровня загрузки. Это, в частности, касается площадки по производству мяса птицы, расположенной в Краснояружском округе, а также ЗАО «Краснояружская зерновая компания», где площадь пашни в приграничных районах сократилась на 4 тыс. га.

В региональном правительстве подчеркнули, что по итогам шести месяцев 2025 года численность сотрудников группы компаний осталась на уровне 2024 года. Средняя заработная плата при этом увеличилась на 1,1%.

В октябре 2025 года стало известно, что структуры «Агрокомплекса» имени Александра Ткачева взяли под контроль юрлица производителя мяса птицы «Приосколье», чьи основные активы сосредоточены в Белгородской области. О том, что компания стала собственником белгородской ГК рынок знал давно, теперь изменения отражены в ЕГРЮЛ. Условия сделки стороны не раскрыли. Ранее рыночная стоимость бизнеса, занимающего третье место в России по объемам производства мяса птицы, оценивалась экспертами в 50 млрд руб. По оценкам аналитиков, приобретение белгородских активов позволит «Агрокомплексу» увеличить совокупную долю на профильном рынке до 20%.

Анна Швечикова