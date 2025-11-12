Воронежская компания через суд требует с «Токаревской птицефабрики» 125 млн
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск воронежского ООО «Торговый дом "Олеум"» к АО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) о взыскании 125,6 млн руб. Слушание по делу назначено на 17 декабря. Как следует из материалов арбитража, это первое судебное разбирательство между сторонами.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В последние месяцы в отношении «Токаревской птицефабрики» поступило несколько исков от контрагентов. В конце октября аналогичное заявление направило в суд тамбовское ООО «Автотехцентр», потребовавшее взыскать 18,7 млн руб. В сентябре с претензией к предприятию выступило тамбовское же ООО «Ника», заявившее задолженность по договору поставки в размере 40 млн руб.
ООО «Торговый дом „Олеум“» зарегистрировано в Воронеже в апреле 2017 года и специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Генеральным директором компании является Сергей Фомин, единственным владельцем — Владислав Поваляев. В 2024 году предприятие увеличило выручку до 876 млн руб., что на 73% выше показателя предыдущего года. При этом чистая прибыль сократилась на 21% и составила 19 млн руб.
АО «Токаревская птицефабрика» зарегистрировано в 2013 году в Токаревском районе Тамбовской области. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал предприятия составляет 1,8 млрд руб., директором является Сергей Бугунов. По данным бухгалтерской отчетности, в 2024 году выручка птицефабрики достигла 44 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млрд руб. Компания входит в состав группы агропредприятий «Ресурс», одного из крупнейших производителей мяса птицы в России.
По данным Национального союза птицеводов, группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» в 2024 году произвела 1,07 млн т мяса птицы (в живом весе) и сохранила лидерство на российском рынке. На втором месте — группа «Черкизово», которая в прошлом году произвела 1,05 млн т мяса птицы. На третьей и четвертой строчках остались «Приосколье» с объемом производства в 453 тыс. т и «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» (436 тыс. т), которые теперь стали единой структурой.