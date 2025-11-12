Объявлены третьи торги на реставрацию парка дворцового комплекса Ольденбургских

Министерство строительства Воронежской области объявило третий за последний год конкурс на реставрацию «Нижнего парка» дворцового комплекса Ольденбургских (объект культурного наследия регионального значения) в воронежском райцентре Рамонь. Начальная цена контракта составляет 167,2 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть Дворцового комплекса Ольденбургских в Воронежской области

Фото: с сайта правительства Воронежской области Часть Дворцового комплекса Ольденбургских в Воронежской области

Фото: с сайта правительства Воронежской области

В правительстве региона уточнили, что подрядчику предстоит выполнить первый этап обновления «Нижнего парка», предполагающий переустройство инженерных сетей и благоустройство территории. В частности, речь идет о приспособлении коммуникаций для современного использования и установке систем видеонаблюдения и сигнализации. Также запланировано обустройство системы орошения зеленых насаждений. Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 1 декабря 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 ноября. Итоги планируется подвести 2 декабря. В первую очередь будет учитываться квалификация претендентов (значимость критерия — 60%), во вторую — их ценовые предложения (40%).

В апреле воронежский минстрой уже искал подрядчика для работ в «Нижнем парке» дворца Ольденбургских за 286,7 млн руб. Однако на торги никто не заявился, поэтому они не состоялись. Еще один конкурс был объявлен в начале сентября, но его отменили до окончания срока подачи заявок. В правительстве Воронежской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что решение было принято в связи с корректировкой документации. Начальная цена контракта составляла 188,3 млн руб.

В начале 2024 года губернатор Александр Гусев сообщал, что в 2024–2026 годах на реставрацию дворцового комплекса Ольденбургских из областного бюджета планируют выделить 750 млн руб. Весной 2025 года чувашское ООО «Дизайн» получило подряд на сохранение «мостика» объекта культурного наследия за 19,5 млн руб.

Алина Морозова