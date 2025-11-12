Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о коррупционном скандале на Украине, контактах с Лондоном и претензиях к Армении

В Кремле прокомментировали антикоррупционное расследование на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О покушении на митрополита Тихона

  • РФ не делилась с США информацией, что Киев покушением на митрополита Тихона пытался сорвать российско-американские переговоры.

О заявлении СВР по поводу планов Армении заменить российское зерно на украинское

  • Сообщения СВР никогда не бывают голословными.
  • Россия продолжает развивать взаимодействие с Ереваном на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов.
  • В Кремле выражают надежду на продолжение двустороннего сотрудничества с Ереваном.
  • Россия и Армения имеют много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества.

О визите Токаева в Россию

  • РФ придает большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества, ее подпишут в Москве.
  • Путин и Токаев вечером посетят Большой театр.

О коррупционном скандале на Украине

  • Запад все лучше начинает осознавать, что деньги, выделенные Украине, разворовываются местными властями.
  • Доноры Украины начинают понимать, что значительная часть денег разворовывается.

О контактах Москвы с Лондоном

  • Контакт России и Великобритании по инициативе британского премьера имел место, но диалог не получил продолжения из-за нежелания Лондона слушать позицию Москвы и навязывания позиции европейцев.

О визите Путина в Индию

  • Даты визита президента России Владимира Путина в Индию будут объявлены позже.

