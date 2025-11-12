Песков о коррупционном скандале на Украине, контактах с Лондоном и претензиях к Армении
В Кремле прокомментировали антикоррупционное расследование на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О покушении на митрополита Тихона
- РФ не делилась с США информацией, что Киев покушением на митрополита Тихона пытался сорвать российско-американские переговоры.
О заявлении СВР по поводу планов Армении заменить российское зерно на украинское
- Сообщения СВР никогда не бывают голословными.
- Россия продолжает развивать взаимодействие с Ереваном на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов.
- В Кремле выражают надежду на продолжение двустороннего сотрудничества с Ереваном.
- Россия и Армения имеют много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества.
О визите Токаева в Россию
- РФ придает большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества, ее подпишут в Москве.
- Путин и Токаев вечером посетят Большой театр.
О коррупционном скандале на Украине
- Запад все лучше начинает осознавать, что деньги, выделенные Украине, разворовываются местными властями.
О контактах Москвы с Лондоном
- Контакт России и Великобритании по инициативе британского премьера имел место, но диалог не получил продолжения из-за нежелания Лондона слушать позицию Москвы и навязывания позиции европейцев.
О визите Путина в Индию
- Даты визита президента России Владимира Путина в Индию будут объявлены позже.