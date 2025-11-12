Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О покушении на митрополита Тихона

РФ не делилась с США информацией, что Киев покушением на митрополита Тихона пытался сорвать российско-американские переговоры.

О заявлении СВР по поводу планов Армении заменить российское зерно на украинское

Сообщения СВР никогда не бывают голословными.

Россия продолжает развивать взаимодействие с Ереваном на двусторонней основе и в рамках интеграционных процессов.

В Кремле выражают надежду на продолжение двустороннего сотрудничества с Ереваном.

Россия и Армения имеют много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества.

О визите Токаева в Россию

РФ придает большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества, ее подпишут в Москве.

Путин и Токаев вечером посетят Большой театр.

О коррупционном скандале на Украине

Запад все лучше начинает осознавать, что деньги, выделенные Украине, разворовываются местными властями.

Доноры Украины начинают понимать, что значительная часть денег разворовывается.

О контактах Москвы с Лондоном

Контакт России и Великобритании по инициативе британского премьера имел место, но диалог не получил продолжения из-за нежелания Лондона слушать позицию Москвы и навязывания позиции европейцев.

О визите Путина в Индию