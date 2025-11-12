FT: советник Стармера пытался создать тайный канал связи с Кремлем в обход США

Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался наладить неофициальный канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, так Лондон пытался обеспечить свои интересы по теме украинского урегулирования на фоне противоречивых действий американской администрации Дональда Трампа.

Опытный переговорщик Джонатан Пауэлл звонил помощнику российского президента Юрию Ушакову в начале 2025 года, утверждают источники FT. По их словам, так британская сторона надеялась корректно донести позицию Европы до Москвы. Однако господину Пауэллу лишь раз удалось поговорить с господином Ушаковым, и беседа прошла «не очень хорошо», выяснил FT.

Один из собеседников издания уточнил, что это была не согласованная с G7 частная инициатива Великобритании, поддержанная европейскими столицами. «Мы обеспокоены тем, что отдали переговоры с россиянами американцам», — пояснил FT неназванный европейский чиновник. Чиновник из Британии в беседе с изданием не стал отрицать, что советник Пауэлл пытался в начале года наладить контакт с помощником Ушаковым. Но он добавил, что в последние месяцы они совсем не общались, даже накануне саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.