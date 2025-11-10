НАБУ раскрыло коррупционные схемы на $100 млн в сфере энергетики на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии новых схем хищений в сфере энергетики. На этот раз в центре расследования оказался расположенный в центре Киева офис преступной организации, через который, по данным бюро, в общей сложности было отмыто около $100 млн.

«Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов,— говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале НАБУ. — Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины».

В НАБУ утверждают, что за предоставление услуг лицам, которые не являлись членами преступной группировки, офис получал процент. «Всего через так называемую "прачечную" прошло около $100 млн»,— заявили в НАБУ.

В сообщении говорится, что помещение принадлежало семье бывшего народного депутата Украины Андрея Деркача.

Летом 2025 года на Украине обострился конфликт между президентом Владимиром Зеленским и НАБУ. Это произошло после того, как президент страны своим законом ограничил работу антикоррупционных органов, поставив их в зависимость от решений генерального прокурора. Когда Евросоюз в ответ пригрозил Киеву прекращением всей финансовой помощи до восстановления независимости органов, украинский лидер отказался от реформы антикоррупционной системы. С тех пор НАБУ неоднократно сообщало о раскрытии крупных схем мошенничества, в которых фигурировали представители украинского истеблишмента.

Анастасия Домбицкая