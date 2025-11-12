ФСБ назвала целью покушения на митрополита Тихона срыв переговоров России и США

Целью покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), организованного в феврале 2025 года по указанию украинских спецслужб, был срыв переговоров между Россией и США по урегулированию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, исполнителями покушения выступали помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович, завербованные украинской военной разведкой после начала спецоперации. Они вели наблюдение за Тихоном, собирали информацию о его контактах с религиозными и государственными структурами, а также готовили взрыв на территории Сретенского мужского монастыря в Москве.

Первое покушение планировалось на начало января 2025-го, однако из-за задержания Поповича его перенесли на февраль. Оба подозреваемых были арестованы, при обысках изъяли взрывчатку и поддельные украинские паспорта. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывных устройств.

На Украине рассчитывали, что успешное покушение на митрополита заставит российскую сторону отказаться от мирных инициатив, пояснили в ФСБ. Во время расследования проведены обыски и допросы лиц из ближнего окружения подозреваемых, получены доказательства их причастности к преступлению, а также сведения о других фигурантах дела. В изъятых материалах обнаружена символика запрещенной в России террористической организации.

Митрополит Тихон был наместником Сретенского монастыря с 1995 по 2018 год. С 2018 по 2023-й возглавлял Псковскую митрополию, затем его назначили главой Крымской митрополии.