В начале 2025 года советник премьера Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл созванивался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, подтвердил пресс-секретарь президента России. Однако, по словам господина Пескова, из-за нежелания Лондона прислушиваться к позиции Москвы диалог не получил развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности взаимного обмена мнениями диалог и не получил своего развития»,— рассказал Дмитрий Песков журналистам.

О неофициальном канале связи Великобритании и России сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, тем самым британские власти хотели донести позицию Европы по Украине до России, поскольку действия США в этом отношении были противоречивыми. Как узнал FT, Джонатану Пауэллу лишь раз удалось поговорить с Юрием Ушаковым, и беседа прошла «не очень хорошо».

Лусине Баласян