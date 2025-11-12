Путин поедет в Индию в начале декабря

Даты визита президента России Владимира Путина в Индию будут объявлены позже, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу ТАСС прокомментировать анонсированную Росконгрессом поездку главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и его пресс-секретарь Дмитрий Песков (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и его пресс-секретарь Дмитрий Песков (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сообщим своевременно», — сказал господин Песков.

Согласно информации на сайте Росконгресса, 4–5 декабря в Нью-Дели состоится двусторонний форум, и «мероприятие будет приурочено к государственному визиту» Владимира Путина, «запланированному на 5 декабря». Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента РФ, подчеркнули организаторы. В программу также войдет серия дискуссий о совместном производстве, сотрудничестве в сфере туризма и увеличении турпотока.

О намерении Владимира Путина посетить Нью-Дели в декабре ранее сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркивал, что отношения между двумя странами выстраиваются по принципам особого привилегированного стратегического партнерства.