Пашинян отрицает планы Армении отказаться от российского зерна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что информация о планах страны отказаться от российского зерна в пользу украинского — «абсолютное недоразумение». О желании Еревана таким образом «отвязаться» от Москвы сообщала Служба внешней разведки России (СВР).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Этого не может быть. Это полная чушь»,— сказал Никол Пашинян на брифинге (цитата по ArmenPress)

СВР утверждает, что Армения планирует заменить российское зерно более дорогим украинским, а покупать его за счет средств Евросоюза. В сообщении говорится, что тем самым Брюссель хочет поддержать Украину и ослабить российско-армянские отношения.

Лусине Баласян