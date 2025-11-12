В Подмосковье ребенок пострадал от взрыва на детской площадке. Как заявляют очевидцы, юноша поднял заминированную пачку денег, которая лежала на земле. Правоохранительные органы еще не комментировали произошедшее.

Правительство Германии нашло способ для импортера газа SEFE (бывшая «дочка» Газпрома) выйти из контракта с российской «Ямал СПГ». Правовую основу для этого создал 19-й пакет санкций и директива по отказу от российских энергоносителей, которая называется REPowerEU.

В «Лейбористской партии» Великобритании заявляют о готовящемся внутрипартийном заговоре против премьер-министра Кира Стармера. Источники «Би-би-си» утверждают, что цель этих интриг — смещение главы правительства с его должности.

Посольство России выразило соболезнования Турции в связи с крушением самолета, на котором летели 20 военнослужащих. Самолет упал накануне в Грузии, ведется поисково-спасательная операция.

Власти Венесуэлы разработали план действий на случай вторжения США. Они планируют организовать партизанское сопротивление, а также погрузить столицу в анархию, чтобы сделать страну неуправляемой для иностранных сил, сообщило Reuters.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о подготовке Европы к войне с Россией. Он утверждает, что вооруженный конфликт становится все более неизбежным.