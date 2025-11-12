«Би-би-си»: соратники Кира Стармера попытаются его сместить в ближайшее время

В «Лейбористской партии» Великобритании заявляют о готовящемся внутрипартийном заговоре против премьер-министра Кира Стармера. Источники «Би-би-си» утверждают, что цель этих интриг — смещение главы правительства с его должности.

Среди имен, которые депутаты-лейбористы обсуждают в качестве потенциальных кандидатов на смену господину Стармеру, есть несколько человек из его ближайших союзников: министр здравоохранения Уэс Стритинг и министр внутренних дел Шабана Махмуд, утверждает «Би-би-си».

Друзья господина Стармера утверждают, что тот будет бороться за свою должность. Они уверяют, что эти интриги лишь погрузят партию в хаос, а вместе с этим могут дестабилизировать международные рынки и поставить под угрозу хорошие отношения, которые премьер-министр наладил с президентом США Дональдом Трампом. Критики премьера заявили, что в ответ на угрозы его канцелярия перешла «в глухую оборону», но, по их мнению, это «не поможет правительству вылезти из ямы, в которой оно оказалось».

Попытка сместить господина Стармера может произойти уже в ближайшее время. Собеседники «Би-би-си» утверждают, что оппоненты премьера могут начать претворять свои планы в жизнь после 26 ноября, когда министр финансов королевства Рейчел Ривс представит в Палате общин британского парламента бюджетное послание. Ожидается, что господин Ривс объявит повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета.