Германия нашла способ расторгнуть контракт с «Ямал СПГ»

Правительство Германии нашло способ для импортера газа SEFE (бывшая «дочка» Газпрома) выйти из контракта с российской «Ямал СПГ», следует из сообщения Министерства экономики и энергетики ФРГ. Правовую основу для этого создал 19-й пакет санкций и директива по отказу от российских энергоносителей, которая называется REPowerEU.

«По мнению федерального правительства, как постановление о REPowerEU, так и 19-й пакет санкций, вероятно, приведут к тому, что SEFE будет вынуждена прекратить прием СПГ по старому контракту на Ямале и сможет ссылаться на форс-мажор»,— указано в заявлении.

Bloomberg сообщает, что стоимость расторжения договора с российской стороной оценивается примерно в €10 млрд. Как отмечает Munchner Merkur, другая проблема SEFE с этим контрактом возникла из-за пункта договора, который обязывает компанию платить за газ даже в случае прекращения импорта.

Немецкая компания, которая раньше называлась Gazprom Germania, но после начала военных действий на Украине была национализирована и переименована, обязана ежегодно закупать 2,9 млн т СПГ вплоть до 2040 года. Как до этого сообщал представитель SEFE, только в первом полугодии 2025 года компания приняла 25 партий российского СПГ.

Эрнест Филипповский, Александр Рыльский