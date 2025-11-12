Посольство России выразило соболезнования Турции в связи с крушением самолета

Посольство России в Турции в связи с авиакатастрофой выразило соболезнования турецкому народу и семьям военнослужащих, которые погибли при крушении самолета. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале посольства.

Турецкий военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules упал накануне в Грузии рядом с границей с Азербайджаном. На борту было 20 человек. Ведется поисково-спасательная операция. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.