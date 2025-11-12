Ребенок пострадал от взрыва на детской площадке в Подмосковье

В Красногорске на детской площадке возле спортивного клуба, предположительно, произошел взрыв. Пострадал ребенок, сообщил «Ъ» очевидец, тренер спортивного клуба.

«Я увидел толпу народа, скорую помощь. На земле лежал ребенок, его медики отнесли в карету скорой помощи. Я предложил свою помощь, мне сказали, что помощи не надо»,— рассказал местный житель. Он не увидел, как именно пострадал ребенок. Взрыв раздался, когда юноша якобы решил поднять пачку денег, которая лежала на земле — эту версию очевидец услышал от людей, которые собрались вокруг пострадавшего.

Собеседник «Ъ» уточнил, что увидел ребенка около 20:45 мск. Telegram-канал «Осторожно, новости» без ссылок на источники пишет, что пострадавшему могло оторвать несколько пальцев на руке. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.