Reuters: власти Венесуэлы планируют погрузить страну в анархию в случае вторжения США

У Венесуэлы есть две стратегии на случай вторжения США. Она планирует организовать партизанское сопротивление, а также намеревается вызвать хаос и беспорядки в столице, чтобы сделать страну неуправляемой для иностранных сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства сообщают, что власти страны намерены совместить две эти стратегии в случае начала боевых действий. Сейчас венесуэльская армия приводит в боевую готовность вооружение, в том числе старую российскую технику, сообщает Reuters. В ряды вооруженных сил призывают тысячи человек резервистов.

Впрочем, в правительственных кругах не надеются на то, что военные силы Венесуэлы дадут достойный отпор американской армии. Источники указывают на то, что у военнослужащих маленькие зарплаты, техника сильно изношена и в армии нет профессионалов. «В обычной войне мы не продержимся и двух часов»,— сказал источник агентства, близкий к правительству.

