Вучич сообщил о подготовке Европы к войне с Россией

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможном вооруженном конфликте между Европой и Россией. В интервью телеканалу Pink TV он заявил, что ситуация становится все более напряженной, и все стороны готовятся к возможному противостоянию.

«Я анализирую факты и прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более неизбежной. Это не пустые слова. Все к нему готовятся»,— сказал господин Вучич.

Президент Сербии заявил, что его страна находится в сложном положении, «между молотом и наковальней». Из-за этого Сербия планирует продолжать укреплять свою армию для обеспечения национальной безопасности, сказал политик.