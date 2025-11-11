Главные новости за 11 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел

Прокуратура Воронежской области проверяет ход реконструкции Воронежского цирка, которая идет с весны 2024 года. В ведомстве подробности проверки пока не раскрывают. Реконструкцией здания занимается столичное ООО «Артстройтехнология», выигравшее госконтракт в 2021 году за 1,74 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция здания Воронежского цирка

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Реконструкция здания Воронежского цирка

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Совфед одобрил кандидатуру Валерия Войнова на пост прокурора Воронежской области. С 2021 года господин Войнов руководит главным управлением кадров Генпрокуратуры РФ. Выступая перед сенаторами, он отметил, что с большим энтузиазмом принял соответствующее кадровое предложение генпрокурора Александра Гуцана.

В Белгородской области за прошедшие сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, еще трое пострадали, сообщил в ежедневной сводке губернатор Вячеслав Гладков. Регион атаковали с помощью как минимум 28 беспилотников и пяти боеприпасов. Разрушения получили два частных дома и один многоквартирный, а также семь транспортных средств.

Новочеркасской компании «Гиперион» достался подряд на строительство станции обезжелезивания воды в Курчатове Курской области. Компания снизила начальную стоимость работ с 1,5 млрд до 1,16 млрд руб. За контракт с ней конкурировали еще семь участников, чьи названия не раскрываются.

Замминистра внутренней политики Липецкой области стал ветеран СВО Максим Гутник. Бывший военный летчик прошел кадровую программу «Гордость Липецкой земли». Губернатор Игорь Артамонов отметил, что это первое назначение участника программы на госслужбу в регионе.

Сумма налоговых вычетов орловчан выросла на 58,4 млн руб. за год, подсчитали в региональном управлении ФНС. За девять месяцев жители региона подали почти 5,8 тыс. заявлений на налоговый вычет в упрощенном (бездекларационном) порядке на сумму около 2 млрд руб.

Егор Якимов