Сумма налоговых вычетов орловчан выросла на 58,4 млн рублей за год

В Орловской области общая сумма налоговых вычетов за январь — сентябрь 2025 года составила 13 млрд руб. По предварительным итогам декларационной кампании сумма выросла на 58,4 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФНС.

За девять месяцев жители региона подали почти 5,8 тыс. заявлений на налоговый вычет в упрощенном (бездекларационном) порядке на сумму около 2 млрд руб. Это на 160,3%, или на 2,2 тыс. заявлений больше, чем за аналогичный период 2024 года. Общая сумма заявленных вычетов в упрощенном порядке выросла на 136,6%, или на 0,5 млрд руб.

Также в области сократились сроки рассмотрения налоговых документов. Камеральные проверки деклараций по форме 3-НДФЛ теперь проводятся в среднем за восемь дней вместо положенных трех месяцев. Еще быстрее обрабатываются заявления, поданные в упрощенном порядке через личный кабинет. Их проверяют всего за два дня вместо месяца.

На прошлой неделе стало известно, что за год в Орловской области количество налогоплательщиков, применяющих спецрежимы, увеличилось примерно на 12 тыс. человек.

Мария Свиридова