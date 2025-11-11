Один человек погиб и трое ранены при атаках 28 БПЛА в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 28 беспилотников и пяти боеприпасов. В результате один человек погиб и трое пострадали. Разрушения получили два частных дома и один многоквартирный, а также семь транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Самые серьезные последствия установлены в Шебекинском округе, где погиб мирный житель. Он получил смертельные ранения в результате удара дрона в селе Белянка. Скончался в реанимации Шебекинской центральной райбольницы (ЦРБ). Также в городе Шебекине пострадал боец теробороны, а в селе Червона Дибровка — боец подразделения «Орлан». После оказания медпомощи в местной ЦРБ их отпустили домой. За сутки по округу выпустили 14 БПЛА. В результате были повреждены один многоквартирный дом и один частный, легковой автомобиль, автобус, КамАЗ и «Газель».

Третий пострадавший зафиксирован в Белгородском районе. Водитель автомобиля был ранен при ударе FPV-дрона в селе Лозовом. Ему оказали помощь в горбольнице №2, от госпитализации пациент отказался. Его машина сгорела. За сутки район атаковали тремя беспилотниками. В результате также получили разрушения частный дом и легковой автомобиль в селе Бочковка и транспортное средство в селе Чайки.

Сутками ранее Белгородская область подверглась атакам как минимум 16 БПЛА и двух боеприпасов. В результате никто не пострадал, однако стало известно о гибели мирного жителя, раненного несколько дней назад. Также был зарегистрирован ряд разрушений.

Алина Морозова