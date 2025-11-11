Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ветеран СВО Максим Гутник стал замминистра внутренней политики Липецкой области

На пост заместителя министра внутренней политики правительства Липецкой области был назначен ветеран СВО, бывший военный летчик и участник кадровой программы «Гордость Липецкой земли» Максим Гутник. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Фото: из Telegram-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Господин Артамонов отметил, что это первое назначение участника программы на госслужбу в регионе. По словам губернатора, Максим Гутник «уверенно прошел первый модуль программы, проявил себя как ответственный, дисциплинированный и принципиальный человек, готовый к серьезным задачам». Бывший военный также был награжден орденом Мужества.

В конце октября сообщалось, что в администрациях округов Тамбовской области возьмут на работу участников СВО. Месяцем ранее гордуму Тамбова возглавил ветеран СВО Константин Кутейников.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов