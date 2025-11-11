Совфед одобрил кандидатуру Войнова на пост главного воронежского прокурора

На совместном заседании комитетов Совета федерации РФ (Совфед) единогласно была одобрена кандидатура Валерия Войнова на пост прокурора Воронежской области. Господин Войнов с 2021 года руководит главным управлением кадров Генпрокуратуры РФ. В ходе выступления перед сенаторами он отметил, что с большим энтузиазмом принял соответствующее кадровое предложение генпрокурора Александра Гуцана.

Валерий Войнов, фото 2019 года

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области Валерий Войнов, фото 2019 года

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Решение о назначении и снятии с должности прокуроров субъектов РФ принимает президент России после консультаций с Совфедом.

Валерий Войнов родился в 1971 году в городе Ташауз Ташаузской области Туркменской ССР. В 1993 году окончил Кемеровский госуниверситет по специальности «Правоведение». В прокуратуре работает с 1995 года. Карьеру начал строить в Калининградской области, где занимал должности от следователя Черняховской городской прокуратуры (1995-й) до первого заместителя прокурора области (2011–2014-й). С 2014 года по 2021-й работал первым замом прокурора Московской области.

О возможном переходе господина Войнова в воронежскую прокуратуру «Ъ-Черноземье» сообщил в начале октября. В конце 2020 года главным прокурором региона был назначен Николай Саврун. В начале месяца источники «Ъ-Черноземье» сообщили, что он планирует выйти на пенсию. Через два дня информация о господине Савруне пропала с сайта прокуратуры региона, там же было сказано о назначении и. о. главы ведомства его заместителя Сергея Сучкова.

Алина Морозова