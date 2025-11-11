Новочеркасский «Гиперион» построит станцию очистки воды в Курчатове за 1,2 млрд

Подряд на строительство станции обезжелезивания воды в Курчатове Курской области достался новочеркасскому ООО «Гиперион». Компания снизила начальную стоимость работ с 1,5 млрд до 1,16 млрд руб. Контракт заключен. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В аукционе участвовали еще семь компаний, названия которых не раскрываются. Одна из них не пыталась снизить начальную цену контракта, другие — предлагали за свои услуги от 1,17 млрд до 1,4 млрд руб.

Источник финансирования — городской бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 30 июня 2027 года должен подготовить площадку, выполнить строительные работы, смонтировать сети водо- и теплоснабжения, а также водоотведения и т.д. Гарантийный срок составляет пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Гиперион» зарегистрировано в Новочеркасске Ростовской области в 2010 году. Уставный капитал — 5 млн руб. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Компанией в равных долях владеют ее директор Владислав Гурьянов и Иван Городецкий. Выручка общества в 2024 году составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 5,1 млн руб. С 2017 года с компанией был заключен 31 госконтракт на общую сумму 4,7 млрд руб.

Егор Якимов