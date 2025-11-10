Главные новости за 10 ноября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Возможно, что рядовой Кострикин, по версии следствия, убивший жителя Новой Таволжанки и изнасиловавший его жену, пойманный, сбежавший, заподозренный в еще одном убийстве и вновь задержанный, действовал не один: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в руки правоохранителей попал вероятный соучастник главного фигуранта кровавой криминальной драмы.

За воронежцами теперь будут следить камеры с функцией распознавания лиц — современный инструмент контроля на улицах города будет внедрять питерская группа компаний «Центр речевых технологий».

А липецкий аэропорт за 1,1 млрд руб. отремонтирует якутский «Альянс-2005» Рашида Аушева. Местную «Солидарность» к торгам не допустили, сочтя ее опыт недостаточным. Она жаловалась в антимонопольную службу, но напрасно.

Впрочем, не все местные компании одинаково полезны: мировой суд признал «ПСК "Реновация"» виновным в даче взятки прокурору: в компании надеялись, что тот шире посмотрит на нарушения контракта по благоустройству одной из улиц Чаплыгина. Теперь бывшим подрядчикам придется заплатить штраф в 10 млн.

В Курской области без всяких раскопок начали строить дорогу через археологический памятник федерального значения — холм, скрывающий остатки средневекового города. Работы остановлены.

В Тамбовской области обнаружили массовую нелегальную занятость на пунктах выдачи Ozon, Wildberries и Yandex Market.

Юрий Голубь