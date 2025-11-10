Задержан возможный соучастник рядового Кострикина, подозреваемого в убийстве и изнасиловании

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания сообщил, что задержан возможный соучастник военнослужащего Алексея Кострикина. Последний является фигурантом уголовных дел об убийстве и изнасиловании (п. «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ). В региональных СКР и УФСБ не стали комментировать новое задержание.

На совещании также были награждены военнослужащие, участвовавшие в задержании Алексея Кострикина.

По версии следствия, в октябре рядовой проник в дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области и убил его владельца, после чего изнасиловал супругу хозяина. Фигуранту удалось скрыться, однако его задержали через несколько часов. Об этом стало известно 30 октября. 1 ноября Вячеслав Гладков заявил, что военнослужащий сбежал из-под стражи. 5 ноября белгородский СКР сообщил о повторном задержании Алексея Кострикина. Уточнялось, что его допрашивают «по обстоятельствам совершенного преступления», а также проверяют на причастность к убийству жителя села Новая Таволжанка 3 ноября.

