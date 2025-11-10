Тамбовские ПВЗ Ozon и Wildberries подловили на нелегальной занятости работников

Рабочие группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости в Тамбовской области за январь — октябрь совершили более 300 информационных выездов, в ходе которых были обследованы 662 организации. При этом повышенное внимание специалисты уделяли пунктам выдачи заказов (ПВЗ), сообщила заместитель главы региона Наталия Макаревич на еженедельном оперативном совещании у губернатора Евгения Первышова.

«Особый акцент сделан на пунктах выдачи Ozon, Wildberries, Yandex Market. 46 материалов направлены в управление ФНС для принятия соответствующих мер реагирования. По результатам заседания рабочей группы заслушано 215 работодателей, это те ИП, которые не считают необходимым легализовать трудовые отношения»,— пояснила госпожа Макаревич.

Большое внимание также уделялось перевозчикам пассажиров в легковых такси — было проведено 15 рейдовых мероприятий и обследовано 213 автомобилей. Всего в реестр легкового такси включен 1 221 легальный перевозчик. Проверки 335 организаций, охраняемых частными охранными предприятиями (ЧОП), выявили 189 нарушений в 15 учреждениях. 170 нарушений было устранено, в отношении двух охранных предприятий ведется претензионная работа по расторжению договоров.

Всего за первое полугодие комиссией было легализовано 4 672 гражданина, из них 2 474 заключили трудовые отношения, 1 182 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), 1 014 — в качестве самозанятых. В итоге было доначислено 29 млн руб. НДФЛ в региональный бюджет, а 64,5 млн руб. страховых выплат — в социальные фонды. За январь — октябрь в результате рассмотрения 33 обращений граждан девять лиц было привлечено к административной ответственности, с 11 заключены трудовые соглашения.

