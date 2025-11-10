Якутский «Альянс-2005» отремонтирует липецкий аэропорт за 1,1 млрд рублей

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» заключило контракт на капремонт липецкого аэропорта с якутским ООО «Альянс-2005». Компания снизила начальную цену контракта в 1,1 млрд руб. на 5,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Альянс-2005» было зарегистрировано в Якутске в январе 2006 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 150 тыс. руб. Единственный собственник и генеральный директор — Рашид Аушев. 2024 год компания завершила с выручкой 3,6 млрд руб. и чистой прибылью 46 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,6 млрд и 18 млн руб. С 2009 года общество выиграло 170 госконтрактов на 14 млрд руб. в сумме.

Всего в конкурсе участвовали две компании, название второй не раскрывается. Известно, что она предлагала исполнить условия контракта без снижения начальной цены.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы требуется выполнить в течение 782 дней с даты заключения контракта, средства на них будут выделяться в 2025–2027 годах. Гарантия составит пять лет, за исключением деформационных швов (два года) и маркировки (один год).

Итоги торгов должны были подвести еще в конце октября, но их обжаловала липецкая ГК «Солидарность», известная работами на крупных соцобъектах. В группе компаний посчитали, что комиссия неправомерно не учла ряд приложенных к их заявке контрактов, подтверждавших наличие у подрядчика соответствующего опыта. Также в «Солидарности» заявили, что считают избыточным требование заказчика о наличии опыта работы с «особо опасными, технически сложными и уникальными» объектами капстроительства. В конце прошлой недели стало известно, что Федеральная антимонопольная служба признала жалобу необоснованной.

Алина Морозова