В Курской области проложили дорогу через археологический памятник

Во время строительства автодороги между деревнями Шеховцово и Городище в Курском районе пострадал памятник археологии федерального значения Бесединское городище, сообщил на заседании регионального правительства заместитель губернатора Артем Демидов.

По словам господина Демидова, власти узнали о произошедшем из социальных сетей. «Орган охраны выехал на место, провел осмотр: действительно, в ходе строительства подрезан склон памятника археологии Бесединское городище. Дорога строилась с нарушением законодательства об охране объектов культурного наследия. Так, перед началом строительства заказчиком не были проведены полевые археологические работы»,— рассказал замгубернатора.

Кроме того, по его словам, в 2022 году, когда разрабатывался проект дороги, областное управление охраня памятников требовало включить в документ раздел об обеспечении сохранности объектов археологии, но это не было сделано.

Глава Курского района Андрей Телегин на том же заседании сообщил, что уже подписал документ о приостановке работ.

«Понятно, что дорога жителям нужна, они много лет о ней просят, и доделать ее необходимо. Но необходимо и соблюдать закон. Мы должны найти решение, которое не ущемит интересы жителей»,— прокомментировал ситуацию губернатор Александр Хинштейн.

По данным портала регионального минобразования и науки «Я курянин», Бесединское (Ратское) городище представляет собой холм, в котором находятся остатки средневекового города Ратун (Ратно), разрушенного монголо-татарами. Памятник охраняется государством с 1960 года.

В начале сентября Александр Хинштейн сообщал, что ВСУ разрушили в Курской области 86 строений-памятников.

Юрий Голубь