Липецкую компанию оштрафовали на 10 млн за взятку районному прокурору

Мировой суд в Чаплыгинском районе Липецкой области признал местное ООО «ПСК "Реновация"» виновным в даче взятки в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). По итогам рассмотрения иска районной прокуратуры компанию оштрафовали на 10 млн руб. Об этом сообщили в надзоре.

На генерального директора общества также завели уголовное дело о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По данным Rusprofile.ru, им является Алексей Протасов. По версии следствия, фигурант предложил старшему помощнику прокурора района взятку в размере 3 млн руб. В обмен на вознаграждение чиновник должен был игнорировать нарушения закона, допущенные компанией при выполнении муниципального контракта на 119 млн руб.

Согласно сервису Rusprofile.ru, ООО «ПСК "Реновация"» зарегистрировано в Липецке в октябре 2021 года для деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, а также предоставления технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и учредитель — Алексей Протасов. 2024 год компания завершила с выручкой 43 млн руб. и прибылью 2,5 млн руб.

Речь идет о соглашении, заключенном в марте между компанией и администрацией Чаплыгинского района за 107,8 млн руб. ООО «ПСК "Реновация"» обязалось благоустроить улицу Московскую в городе Чаплыгине с прилегающими к ней территориями. Впоследствии стоимость работ выросла до 118,6 млн руб. В итоге контракт был расторгнут 29 августа в одностороннем порядке по причине «неоднократного выполнения работ с нарушением условий». Стоимость исполненных работ составила 32,2 млн руб., сумма полностью оплачена заказчиком.

В сентябре комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района объявил новый аукцион на обустройство улицы Московской за 86,5 млн руб. Контракт получило рязанское ООО «Манго» Татьяны Трушиной.

