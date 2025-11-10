В Воронеже заработает видеонаблюдение с распознаванием лиц от ЦРТ

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», на аукцион по поставке программно-аппаратного комплекса систем видеонаблюдения с идентификацией личности воронежскому муниципальному учреждению «Безопасный город» заявилась и выиграла его петербургская ГК «ЦРТ». Группа входит в экосистему Сбербанка и является крупным игроком на рынке разработки интеллектуальных речевых технологий и технологий распознавания лиц. Стоимость контракта составляет 57,1 млн руб. Ожидается, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц позволит оперативно выявлять правонарушителей по изображению со всех городских камер (в будущем также возможно использование «умных» домофонов).

На торги по оснащению системы городского видеонаблюдения функцией распознавания лиц, проведенные в октябре, заявилась «дочка» ГК «ЦРТ» — ООО «Центр речевых технологий». При этом комиссия признала аукцион несостоявшимся: все заявки были отклонены из-за несоответствия требованиям. Всего их было две, название второй компании не разглашается.

Хотя торги признали несостоявшимися, согласно данным портала госзакупок, учреждение через две недели все-таки заключило контракт с ООО «Центр речевых технологий». В мэрии Воронежа подтвердили информацию «Ъ-Черноземье» и пояснили, что основанием для подписания соглашения стали ст. 52 и 93 № 44-ФЗ «О контрактной системе...»: «Безопасный город» воспользовался правом заключить контракт с ЦРТ напрямую, как если бы он был «единственным поставщиком».

В ГК «ЦРТ» отказались комментировать планы по работе в Воронеже по телефону, «Ъ-Черноземье» направил в компанию официальный запрос. Директор «Безопасного города» Роман Образцов также предпочел воздержаться от комментариев.

По данным Rusprofile, в ГК «ЦРТ» входят ООО «ЦРТ», «ЦРТ-Инновации» и «ЦРТ-Софт». Основное юрлицо ООО «ЦРТ» зарегистрировано в сентябре 1997 года в Санкт-Петербурге для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 15,7 тыс. руб. Генеральный директор — Дмитрий Дырмовский. Информация об учредителях компании не разглашается, но указано, что их двое. В 2021 году компания выручила 2,8 млрд руб. и получила чистую прибыль 154 млн руб. Более актуальных сведений нет.

Отмечается, что в соответствии с контрактом ЦРТ должен внедрить новую технологию в систему видеонаблюдения до 20 ноября — в течение 15 дней после подписания соглашения, состоявшегося 5 ноября. Ранее такой системы ни в Воронеже, ни в других регионах Черноземья не было.

Инфраструктура видеонаблюдения Воронежа включает свыше 7 тыс. камер, интегрированных в систему муниципального мониторинга. Из них 1,5 тыс. были установлены в рамках финансирования из городского и областного бюджетов. Планируется, что к 2027 году городская система безопасности будет дополнена камерами, размещенными на торговых центрах и гостиницах, а также видеодомофонами на подъездах многоквартирных домов.

Кабира Гасанова