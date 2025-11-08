Небензя: ядерные испытания США могут обострить гонку вооружений

Возобновление США ядерных испытаний способно привести к новому обострению гонки вооружений и непредсказуемым последствиям. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

«Естественно, это вызвало переполох в мире и в Соединенных Штатах, потому что многие понимают опасность этого шага, опасность возобновления ядерных испытаний, которые не проводились с начала 90-х годов»,— сказал господин Небензя в интервью «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин «расставил все точки над “и”» в вопросе испытания ядерного оружия, добавил Василий Небензя. Он отметил, что Москва наблюдает за действиями США.

30 октября президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что поручил Пентагону начать тестирование ядерного оружия «из-за испытательных программ в других странах». Аналогичное заявление господин Трамп сделал 6 ноября. В ответ на это в ООН заявили, что ядерные риски в мире тревожно высоки и необходимо избегать действий, которые могут привести к эскалации с катастрофическими последствиями.

26 октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов отчитался Владимиру Путину об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». По итогам совещания с Совбезом, которое прошло 5 ноября, глава государства поручил подготовить предложения о возможной подготовке к ядерным испытаниям. Как напомнил президент РФ, в 2023 году он предупреждал, что Москва ответит соответствующим образом, если США или другие страны проведут ядерные испытания.