Путин поручил проработать предложения по подготовке ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он уточнил, что Россия не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты или другие государства — участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия»,— сказал президент на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Министр обороны Андрей Белоусов предложил президенту немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. Это должно быть ответом на действия США. По словам министра, Соединенные Штаты работают над созданием новой межконтинентальной ракеты, которая будет способна преодолевать 13 тыс. км с ядерной боеголовкой.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также предупредил о возможном возобновлении ядерных испытаний США. Он заявил, что отсутствие официальных комментариев от американской стороны по заявлениям президента Дональда Трампа вызывает обеспокоенность.

Сегодня США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это произошло через неделю после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о планах возобновить ядерные испытания. Господин Трамп утверждает, что Россия и Китай втайне проводят ядерные испытания и Соединенные Штаты не должны от них отставать.