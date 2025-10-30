Трамп поручил Пентагону провести испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, это было достигнуто во время его первого президентского срока с 2017 по 2021 год.

«Из-за огромной разрушительной силы, я не хотел этого делать, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай — далеко не третье, но через 5 лет они сравняются»,— написал президент США.

Он также поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равной основе с программами испытаний других стран. «Этот процесс начнется немедленно»,— добавил господин Трамп.