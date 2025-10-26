Герасимов: «Буревестник» пролетел на испытаниях 14 тыс. км

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил подробности успешных испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Испытательный полет, прошедший 21 октября, стал самым продолжительным в истории программы — ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тыс. км.

Господин Герасимов отметил, что эти показатели не являются пределом возможностей ракеты. Во время многочасового полета «Буревестник» выполнил все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, продемонстрировав высокие способности обходить системы противоракетной и противовоздушной обороны. Эти технические характеристики позволяют применять боеприпас с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.

Президент Владимир Путин назвал «Буревестник» уникальным изделием, не имеющим аналогов в мире. Ракета оснащена малогабаритной ядерной энергетической установкой, теоретически обеспечивающей неограниченную дальность полета. Глава государства поручил определить класс нового оружия, разработать способы его применения и создать соответствующую инфраструктуру для его развертывания в Вооруженных силах.