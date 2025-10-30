ООН прокомментировала приказ Трампа о ядерных испытаниях

Ядерные риски в мире тревожно высоки, необходимо избегать действий, которые могут привести к эскалации с катастрофическими последствиями, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал приказ президента США Дональда Трампа о проведении испытаний ядерного оружия.

Представитель сказал, что миру нельзя забывать о последствиях более чем 2 тыс. ядерных испытаний, проведенных в течение 80 лет. Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш ни в коем случае не приемлет возобновление ядерных испытаний.

Позицию господина Хака поддержал исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд. Он заявил, что любые испытания ядерного оружия подорвут международную стабильность и безопасность. Он отметил, что Международная система мониторинга способна зафиксировать испытательный взрыв ядерного оружия в любой точке мира.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания и заявил, что США — международный лидер по количеству ядерного оружия. Он объяснил, что считает испытания уместными, поскольку сейчас их проводят другие страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «будет действовать в соответствии с ситуацией», если кто-то нарушит действующий мораторий на ядерные испытания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Испытание Трампом».