Трамп вновь поручил начать ядерные испытания «из-за программ в других странах»

«Из-за программ испытаний других стран я поручил Министерству войны начать тестирование наших ядерных вооружений на равной основе»,— написал президент США в соцсети Truth Social. Он добавил, что Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

26 октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». 5 ноября президент провел совещание с Совбезом, по итогам которого поручил подготовить предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Как напомнил господин Путин, в 2023 году он предупреждал, что Москва ответит соответствующим образом, если США или другие страны проведут ядерные испытания.