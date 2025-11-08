Главные новости к утру 8 ноября

Президент США Дональд Трамп согласился вывести Венгрию из-под санкций на поставки российских нефти и газа, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.

Господин Орбан также заявил, что встреча президентов России и США в Будапеште остается на повестке дня и состоится, «когда для этого будут созданы условия».

Житель Саратова пострадал из-за налета беспилотников на город.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры региона.

Власти Белгородской области готовятся расселить два приграничных хутора — Михайловка и Леоновка, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Дональд Трамп заявил, что никто из представителей правительства США не полетит на саммит G20 в ЮАР.