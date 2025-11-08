США отказались от участия в саммите G20

Президент США Дональд Трамп сообщил, что никто из представителей правительства Соединенных Штатов не полетит на саммит G20 в ЮАР.

«Ни один официальный представитель правительства США не будет присутствовать, пока права человека продолжают нарушаться. С нетерпением жду возможности провести саммит G20 2026 года в Майами»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Саммит лидеров стран G20 пройдет 21 и 22 ноября в Йоханнесбурге. Господин Трамп еще в начале 2025 года заявлял, что не поедет в ЮАР, так как в стране отбирают земли у потомков европейских колонистов. В сентябре Дональд Трамп говорил, что вместо него в Йоханнесбург отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс.