Губернатор Волгоградской области сообщил о налете БПЛА на объекты энергетики

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, заявил губернатор Андрей Бочаров.

«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах»,— сообщил господин Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Как уточнил губернатор, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Ранее аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск самолетов.