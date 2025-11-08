США освободили Венгрию от санкций на поставки российских нефти и газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что Вашингтон согласился вывести страну из-под санкций на поставки российской нефти.

«Венгрия сохранит низкие цены на энергоносители. Мы получили исключение из санкций в том, что касается трубопроводов "Дружба" и "Турецкий поток"»,— сказал господин Орбан журналистам (цитата по Telex).

Как добавил премьер, Венгрия также договорилась о закупке ядерного топлива у американской Westinghouse. По его словам, такое решение откроет путь к строительству малых модульных реакторов.

Виктор Орбан на встрече с Дональдом Трампом говорил, что Венгрия пока не может отказаться от российской нефти, так как не имеет выхода к морским портам. Президент США согласился, что это невозможно из-за географического положения, но выразил недовольство другими странами ЕС, которые продолжают закупать нефть у России.