Орбан: саммит России и США в Будапеште остается на повестке дня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встреча президентов России и США в Будапеште остается на повестке дня, но точной даты проведения саммита пока нет.

«Будапештский саммит на повестке дня. Когда сложатся условия — а точной даты пока никто не знает, — эта встреча состоится в Будапеште»,— сказал господин Орбан по итогам встречи с Дональдрм Трампом (запись опубликована на YouTube-канале).

Как добавил премьер Венгрии, саммит России и США в Будапеште состоится, «когда для этого будут созданы условия». По его словам, он также предложил Дональду Трампу помощь в урегулировании конфликта на Украине.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. В середине октября президент США анонсировал вторую встречу с президентом России в течение двух недель. Через несколько дней он сообщил, что переговоры не состоятся. По словам господина Трампа, он решил не проводить саммит, так как не ожидал, что он принесет какие-либо результаты.