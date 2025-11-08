В Белгородской области расселят два приграничных хутора

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ближайшее время начнется расселение жителей двух приграничных хуторов в Валуйском округе — Михайловка и Леоновка.

С вопросом о расселении хуторов в эфире во «Вконтакте» к губернатору обратилась женщина, у которой, как она рассказала, в Михайловке живут родители. Она напомнила, что 7 ноября при ударе БПЛА в хуторе погибла женщина, и призвала «не закрывать глаза на смерти беззащитных людей».

Вячеслав Гладков сказал, что процесс расселения сложный и требует согласования с федеральным центром. «Сейчас это решение будет приниматься на ближайшем заседании оперативного штаба не только по хутору Михайловка, но и по хутору Леоновка»,— добавил он. Губернатор также уточнил, что «уже дал команду» главе Валуйского округа Алексею Дыбову, который должен начать оповещать о расселении глав сельских поселений и жителей населенных пунктов.

«К большому горю, у нас гибнут люди не только в Михайловке … У нас гибнут люди по всему приграничью — уже погибло более 300 мирных жителей за все это время»,— добавил Вячеслав Гладков. По его словам, власти Белгородской области не закрывают и не расселяют крупные населенные пункты, в числе которых он назвал Белгород, Шебекино и Грайворон, потому что «сделать это невозможно».